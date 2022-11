Giappone: al via a Tokyo il Nikkei Global Management Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi a Tokyo, in Giappone, il Nikkei Global Management Forum, evento che riunisce imprenditori e personalità del mondo degli affari dalla regione asiatica e oltre. All'evento, organizzato da "Nikkei", dalla scuola di business svizzera Imd e dalla Harvard Business School, partecipano quest'anno personalità dei settori di elettronica, finanza, turismo e altri, che discuteranno per due giorni le risposte strategiche a sfide come l'inflazione, il cambiamento climatico e i danni alle catene di fornitura. (Git)