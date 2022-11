Nord Macedonia: ministro Esteri "pronto a sollevare" questione apertura di centro culturale macedone in Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha dichiarato che oggi a Sofia "solleverà la questione dell'apertura di un nuovo centro culturale macedone nella città bulgara di Blagoevgrad", il tutto in funzione della "reciproca promozione culturale nei due Paesi". Lo riporta la stampa locale, secondo cui Osmani, arrivato in visita di lavoro in Bulgaria ieri, sarà ricevuto in giornata dall'omologo bulgaro, Nikolaj Milkov, dal primo ministro Galab Donev, e dai leader dei principali partiti con rappresentanza parlamentare. "L'obiettivo è mantenere e migliorare l'atmosfera costruttiva nelle relazioni tra di noi costruita soprattutto negli ultimi mesi", ha sottolineato il ministro "impedendo tentativi di dirottamento dell'agenda da parte di coloro che non vogliono buone relazioni tra i nostri due Paesi amici", ha concluso Osmani. (Seb)