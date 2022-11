Cina-Arabia Saudita: ministero Esteri Pechino non conferma viaggio di Xi a Riad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi, l'Arabia Saudita è stata il primo fornitore di petrolio alla Cina nel settembre scorso. Le importazioni sono ammontate a 7,53 milioni di tonnellate, 1,83 milioni di barili al giorno, in calo rispetto a 1,99 milioni di barili al giorno in agosto e in diminuzione del 5,4 per cento su base annua. Nei primi nove mesi dell'anno, l'Arabia Saudita si è classificata al primo posto con forniture totali di 65,84 milioni di tonnellate, in calo dell'uno per cento su base annua. In tale quadro, i due Paesi si sono detti intenzionati a collaborare per preservare la stabilità del mercato petrolifero a livello globale, durante una videoconferenza tra il ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, e il direttore dell'Amministrazione dell'energia nazionale cinese, Zhang Jianhua. (Cip)