Amalfi: aperte le iscrizioni online al Forum dei Giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Amalfi, in provincia di Salerno, guidata dal sindaco Daniele Milano, promuove la riattivazione del Forum dei Giovani: sono aperte le iscrizioni, gratuite e da effettuarsi esclusivamente online, per tutti i cittadini residenti dai 16 ai 34 anni. Nel mese di dicembre 2022 saranno aperte le candidature per le cariche sociali, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto del Forum dei Giovani di Amalfi. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si terranno presumibilmente il 5 gennaio 2023, salvo imprevisti. Il Forum è un organismo di partecipazione alla vita ed alle Istituzioni democratiche che offre ai Giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proposte/pareri, alla fase di impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di rilevante interesse giovanile. Possono aderire tutti i cittadini residenti ad Amalfi che abbiano compiuto il 16esimo anno di età e che non abbiano compiuto il 35esimo anno d'età, senza distinzione di sesso, razza, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (segue) (Ren)