Milano: da Cdp 8,2 milioni per nuovo Campus dell’Accademia delle Belle arti di Brera

- Generare un impulso alla riqualificazione sostenibile del territorio con un impatto diretto in termini di crescita economica, culturale, sociale e ambientale. Questa la finalità del finanziamento da 8,2 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) all'Accademia delle Belle arti di Brera per la realizzazione del primo lotto del nuovo Campus delle Arti che sorgerà all'interno dell'ex Scalo Farini di Milano, su un'area di 15 mila metri quadrati, di proprietà di Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs). Le risorse messe a disposizione da Cdp - riferiscono in una nota - contribuiranno alla realizzazione di un polo culturale dedicato alla formazione e alla ricerca artistica per una comunità accademica e studentesca costantemente in crescita e che attualmente è composta da circa cinquemila studenti iscritti e 368 docenti. Il progetto prevede una serie di interventi volti al recupero del sito dismesso inerenti sia all'ampliamento della sede didattica dell'Accademia (con nuovi e funzionali laboratori, atelier e aule) sia alla costruzione di uno studentato di 10 mila metri quadrati. Soluzione residenziale, quest'ultima, che sarà realizzata a impatto zero e sarà in grado di rispondere alle esigenze degli iscritti fuori sede - attualmente rappresentano il 30 per cento della popolazione studentesca totale - grazie anche a un'offerta a prezzi calmierati. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025. (segue) (Com)