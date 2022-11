Milano: da Cdp 8,2 milioni per nuovo Campus dell’Accademia delle Belle arti di Brera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'accordo definito tra Cdp e Accademia delle Belle Arti – prosegue la nota congiunta - è quello di dare un forte impulso alla rigenerazione urbana del territorio, con l'ambizione di rappresentare un modello non soltanto da un punto di vista urbanistico e architettonico ma anche come esempio di collaborazione virtuosa pubblico-privato tra istituzioni, imprese e sistema economico e finanziario. L'operazione segue le priorità di intervento individuate dalle Linee guida strategiche relative alle Infrastrutture sociali come previsto dal Piano 2022-2024 di Cdp, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sia delle infrastrutture dell'istruzione sia dello student housing per generare un impatto sociale e ambientale positivo. L'Accademia di Brera, con la sua capacità di guardare al futuro, consolida il suo ruolo di eccellenza del settore con un brand riconosciuto a livello internazionale e con un impatto socioeconomico di primaria importanza sulla città e sull'intero sistema locale. (Com)