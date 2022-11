Libano: Stati Uniti donano veicoli ed equipaggiamento militare alle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno donato 13 veicoli militari di tipo Humvee, altri 11 veicoli ed equipaggiamento militare alle Forze armate del Libano. Lo ha annunciato l’esercito libanese in un comunicato ripreso dall’emittente “Lbci”. La donazione fa parte dei programmi di aiuto statunitensi destinati alle Forze armate per far fronte alla crisi economica. Ad agosto, Washington ha fornito all’esercito libanese 150 veicoli militari Humvee. Lo scorso luglio, gli Stati Uniti hanno dato il via libera a due fondi separati per sostenere l’esercito libanese e le sue forze di sicurezza interna. Il dipartimento di Stato Usa ha notificato per la prima volta al Congresso, all’inizio di quest’anno, che voleva reindirizzare 67 milioni di dollari di aiuti militari stanziati per il Libano per includere il “sostegno di sussistenza”. (Lib)