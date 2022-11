Iran: violenti scontri a Marivan dopo la morte di una studentessa curda durante le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza iraniane si sono svolti ieri sera a Marivan, nell’ovest dell’Iran, in seguito alla morte di Nasrin Ghadri, una studentessa curda deceduta durante le proteste in corso nel Paese. L’emittente “Iran International”, ha riferito che Ghaderi, originaria di Marivan, è morta lo scorso 5 novembre dopo essere finita in coma. Secondo alcune testimonianze la studentessa sarebbe stata colpita alla testa dalle forze di sicurezza. L’organizzazione non governativa curda Hengaw, ha riferito che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui dimostranti a Marivan, ferendo almeno 35 persone. Le proteste proseguono in Iran dalla morte della 22enne curda, Mahsa Amini, lo scorso 16 settembre a Teheran, avvenuta dopo il sul arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato in modo non corretto il velo islamico. (Res)