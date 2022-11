Sardegna: assessore Personale, richieste sindacati trovano rispondenza nelle nostre intenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridefinizione finanziaria del rinnovo contrattuale 2022-2024 per circa diecimila lavoratori, elevazione per la riserva dei posti nelle progressioni interne dal 30 per cento al 50 per cento, stanziamento delle risorse per l’adeguamento perequativo dei rinnovi contrattuali, nuovi tavoli di incontro con il Coran per il Lavoro Agile e per la revisione del contratto collettivo, nel suo complesso, relativamente alla parte normativa. Sono stati questi i temi in discussione nel corso dell'incontro fra l'assessore agli Affari Generali, Valeria Satta e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil-Fp , Uil-Fpl, Cisl-Fp, Fesal, Clares. All’ordine del giorno, le richieste che i rappresentanti del personale della Regione avanzano in merito ad alcune situazioni relative agli enti, le agenzie e l’amministrazione regionali. “Molte richieste delle sigle – ha affermato l’assessore del Personale – trovano rispondenza nelle nostre intenzioni politiche”. (segue) (Rsc)