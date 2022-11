Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA– L'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli partecipa all'evento inaugurale di "Le suole di Roma al MuSed." promosso dal MuSed, "Percorsi di visita per gli insegnanti di Roma e della Città Metropolitana", progetto parte della "Mappa della Città Educante". Presso MuSEd - Università degli Studi Roma Tre - Piazza della Repubblica 10 (Ore 10:15)– L'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli partecipa alla Conferenza stampa Libera di abortire. Presso la sede Radicali Italiani - Via Angelo Bargoni, 40 a Roma (Ore 11)– L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa alla presentazione e preview stampa delle mostre "William Klein Roma Plinio De Martiis" e "Jonas Mekas. Images Are Real". Presso il Mattatoio, spazio antistante i Padiglioni 9a e 9b, piazza Orazio Giustiniani 4 (Ore 11)– L'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli partecipa alla XXIX sessione nazionale Mep Italia Model European Parliament. Presso la sala della Protomoteca – Campidoglio a Roma (Ore 15) (segue) (Rer)