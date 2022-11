Francia: Macron riunisce aziende più inquinanti per ridurre impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi i dirigenti dei 50 siti industriali che emettono più CO2 in Francia per discutere delle modalità da applicare per ridurre il loro impatto ambientale. Lo ha reso noto l'Eliseo. Tra le imprese che parteciperanno all'incontro ci sono acciaierie, cementifici produttori di zucchero e carburanti. In Francia il settore industriale, ad eccezione de campi relativi ai trasporti e all'energia, rappresenta circa "il 20 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra", ha spiegato al presidenza. Le 50 imprese invitate oggi coprono invece il 10 per cento. "Lo scopo è quello di abbassare le emissioni senza far calare a produzione", ha fatto sapere Parigi. (Frp)