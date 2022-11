Iraq-Giordania: presidente Rashid incontra re Abdullah II a margine di Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid ha incontrato il re della Giordania Abdullah II a margine del vertice sul clima Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”. In questa occasione, il presidente iracheno ha illustrato le azioni portate avanti da Baghdad e ha espresso il suo sostegno agli sforzi internazionali per combattere il cambiamento climatico. Rashid ha inoltre sottolineato le forti relazioni bilaterali che legano Iraq e Giordania e i loro popoli. Da parte sua, il re hashemita ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione in diversi ambiti. All’incontro hanno partecipato anche il ministro degli Esteri iracheno Fouad Hussein e il principe ereditario della Giordania, Hussein bin Abdullah. (Res)