Iraq: forze armate canadesi annunciano morte di un ufficiale Baghdad

- Un ufficiale delle forze armate canadesi è morto nella capitale dell’Iraq Baghdad. Lo ha reso noto lo stesso esercito canadese in una nota ripresa da diversi media locali. “Un membro delle forze armate canadesi, il capitano Eric Cheung, è morto sabato (5 novembre) a Baghdad. Un'indagine sulle circostanze di questo incidente è attualmente in corso e non saranno resi disponibili ulteriori dettagli fino al completamento delle indagini", ha affermato l'esercito. Il Canada è un membro della Coalizione internazionale a guida statunitense contro lo Stato islamico che si è stata formata nel 2014. (Res)