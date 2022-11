Credito: Patuelli (Abi), stretta monetaria? Mai sottovalutare i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è il rischio di una stretta monetaria? “Mai sottovalutare i rischi, bisogna sempre stare attenti”, ha risposto Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “I tassi di sconto sono cresciuti, in più l'Italia si è dimenticata degli alti tassi che c'erano con la lira, ci siamo abituati a tassi a zero", ha aggiunto. "Questa sarebbe l'occasione per attuare dei provvedimenti fiscali per attrarre fondi internazionali per grandi investimenti, l'Italia ha mille potenzialità per energia pulita", ha spiegato Patuelli. (Rin)