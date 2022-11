Libano: registrati dodici nuovi casi di colera in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici nuovi casi di colera sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Libano. Lo ha reso noto il ministero della Salute, secondo il quale dall’inizio dell’epidemia i casi complessivi sono 448 e i decessi 18. Nel Paese 93 posti letto negli ospedali sono attualmente occupati da malati di colera. In un’intervista all’emittente “Al Hurra”, il ministro uscente della Salute, Firas Abiad, ha annunciato che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) “fornirà al Libano 600 mila dosi di vaccino che arriveranno domani e saranno distribuiti nelle regioni in cui l’infezione è maggiormente diffusa”. Lo scorso 31 ottobre la Francia si è mobilitata a sostegno della popolazione libanese e ha risposto alla richiesta di aiuto lanciata dalle autorità del Paese. In totale 13 mila dosi di vaccino del gruppo Sanofi sono state già consegnate a Beirut dall’ambasciata di Francia. Il colera è ricomparso in Libano lo scorso 5 ottobre per la prima volta dal 1993 a seguito di un focolaio nella vicina Siria. (Lib)