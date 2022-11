Bosnia: governo Federazione limiterà il prezzo del pellet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina) limiterà il prezzo del pellet sul mercato e allineandosi alla decisione di pochi giorni fa della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) farà sì che il prezzo del combustibile in futuro sia uguale in tutto il Paese balcanico. Lo scrive il portale "Klix", citando fonti governative. In precedenza, nella seduta del 3 novembre, il governo della Repubblica Srpska aveva limitato il prezzo del pellet nell'entità a 480 marchi convertibili (circa 240 euro) più Iva per tonnellata, fino a fine marzo 2023. Per le aziende che violano il provvedimento è prevista una sanzione fino a 20 mila marchi (circa 10 mila euro), per i responsabili fino a 10 mila marchi (circa 5 mila euro). Il prezzo di una tonnellata di pellet in Federazione varia ora tra i 700 e i 750 marchi (circa 350-370 euro). (Seb)