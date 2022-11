© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sintomi di recessione in termini matematici non si vedono ancora, ma attenzione noi abbiamo delle normative che non guardano al passato sui prestiti. Prevediamo fenomeni e accantoniamo risorse per evitare recessione" ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. (Rin)