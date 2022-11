Arabia Saudita-Iraq: colloquio telefonico ministri Difesa, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khalid bin Salman bin Abdulaziz, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo iracheno, Thabet Muhammad al Absi, per discutere delle modalità per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale il ministro saudita si è congratulato con l’omologo iracheno per la sua recente nomina a ministro della Difesa. Durante il colloquio, i due hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali e di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Res)