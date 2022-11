Arabia Saudita-Oman: firmato accordo di cooperazione nel settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita e Oman hanno firmato un accordo di cooperazione in ambito energetico. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”. L’accordo è stato firmato dal ministro dell'Energia saudita Abdulaziz bin Salman, e dal suo omologo omanita Salim Nasser Al Awfi a margine del vertice sul clima Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. L’intesa prevede la cooperazione nei settori del petrolio, del gas, dell'elettricità e delle energie da fonti rinnovabili. (Res)