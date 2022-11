Medio Oriente: colloquio telefonico tra capo ufficio politico Hamas e ministro Esteri algerino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, per discutere dell’unificazione delle fazioni palestinesi. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. Durante il colloquio, Haniyeh ha elogiato il ruolo svolto dall’Algeria in occasione del vertice della Lega araba che si è svolto lo scorso primo e due novembre e ha ribadito l’impegno del movimento a rispettare i termini della “Dichiarazione di Algeri”, con cui le fazioni si sono impegnate a porre fine alle divergenze interne e a organizzare elezioni presidenziali e legislative in tutti i territori palestinesi, Cisgiordania, Gerusalemme e Striscia di Gaza inclusi, entro un anno. “Il successo di questi sforzi da parte dell’Algeria deriva da una profonda comprensione della natura della scena regionale e internazionale”, ha affermato Haniyeh. (Res)