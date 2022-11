Romania: presidente del Parlamento croato oggi in visita ufficiale a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Croazia, Gordan Jandrokovic, arriva oggi in visita ufficiale in Romania, su invito del presidente della Camera dei Deputati di Bucarest, Marcel Ciolacu. "La visita avviene a seguito dell'invito rivolto da Marcel Ciolacu, con l'obiettivo di approfondire il dialogo interparlamentare romeno-croato al fine di sostenere progetti comuni di grande interesse", si legge in una nota interna del segretario generale della Camera. Oggi, il funzionario croato ha in programma un incontro con il presidente della Camera dei deputati, Marcel Ciolacu, un discorso pronunciato in sessione plenaria della Camera, nonché un incontro con il primo ministro Nicolae Ciuca. (Rob)