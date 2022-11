Roma: ladri inseguiti travolgono auto polizia locale davanti campo nomadi, feriti due agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della polizia locale di Roma Capitale che piantonavano l’ingresso del campo nomadi di via di Salone, sono stati travolti da un’auto che scappava, inseguita dalla polizia dopo un tentato furto. E’ accaduto questa notte poco prima dell’1:30 quando è scattato l’allarme antifurto in una farmacia in via Riccardo Billi in zona Anagnina a Roma. Sul posto sono accorse diverse auto della questura che hanno sorpreso due, o più malviventi, intenti a forzare l’ingresso dell’attività commerciale. Alla vista dei lampeggianti, i ladri sono scappati a bordo di una Lancia Delta tallonati dalle pantere della polizia. L’inseguimento è proseguito per oltre 15 chilometri; un lungo tratto del Grande raccordo anulare, poi l’uscita La Rustica fino al campo nomadi di via di Salone dove la Lancia Delta ancora inseguita, si è schiantata contro la Fiat Panda con i colori d’istituto della polizia locale di Roma Capitale. All’interno dell’auto c’erano due agenti, un uomo e una donna, che piantonavano l’ingresso del campo nomadi, rimasti entrambi feriti. A quel punto i malviventi hanno abbandonato i rottami della Lancia e sono fuggiti a piedi mentre i due agenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Sant’Andrea in codice giallo. La polizia sta cercando i fuggitivi.(Rer)