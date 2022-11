Imprese: Murata investirà 305 milioni di dollari per uno stabilimento in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della manifattura giapponese Murata Manufacturing si prepara al suo maggiore investimento in capitale singolo - circa 45 miliardi di yen, pari a 305 milioni di dollari - per costruire uno stabilimento produttivo nella provincia cinese costiera del Jiangsu, dove costruirà condensatori in ceramica multistrato (Mlcc). L'azienda intende aumentare di circa il 10 per cento la sua produzione annua di condensatori: il nuovo stabilimento sosterrà tale obiettivo fornendo materiali necessari alla produzione. La costruzione è iniziata il primo novembre, e dovrebbe essere completata entro aprile 2024. (Git)