Usa: Pelosi ottimista sull'esito delle elezioni di medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha espresso "ottimismo" in merito agli equilibri politici che scaturiranno alla Camera dalle elezioni di medio termine, in programma negli Stati Uniti oggi, 8 novembre. Intervistata dall'emittente televisiva "Cnn", Pelosi ha spiegato di aver "contattato almeno 50 dei nostri candidati in elezioni che sono, secondo alcuni, troppo in bilico per poter anticipare il risultato, e sono ottimista", ha detto la leader democratica. "Dipenderà tutto dall'affluenza alle urne, e io sono una ex coordinatrice di partito, ho sempre sostenuto sia importante controllare il territorio e spingere la gente a votare. Sono fiduciosa che ci troviamo in questa situazione", ha affermato Pelosi, ammettendo però che molte elezioni saranno un testa a testa tra Repubblicani e Democratici. (Was)