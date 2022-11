Myanmar: dipartimento di Stato Usa, golpe ha vanificato anni di progressi democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il golpe militare verificatosi lo scorso anno nel Myanmar ha invertito un decennio di progressi verso la democrazia. E' quanto afferma il dipartimento di Stato Usa, in una nota diffusa in occasione del secondo anniversario delle elezioni municipali tenute nel Myanmar a febbraio 2020, e seguite dalla presa del potere delle forze armate. "Dal golpe - scrive il dipartimento di Stato - le forze armate hanno intrapreso una brutale campagna di violenza contro il popolo birmano, uccidendo più di 2.400 persone e arrestandone oltre 16mila, inclusi il presidente Win Mynt e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi". Il popolo birmano "soffre una crisi umanitaria che sta peggiorando, mentre il regime limita l'accesso ad aiuti umanitari critici per un numero sempre maggiore di persone bisognose". Il dipartimento di Stato accusa inoltre la giunta di aver "intensificato la violenza giustiziando attivisti pro-democrazia e attaccando e uccidendo le figure più vulnerabili della società: insegnanti di scuola, ragazzini, leader culturali e altri civili innocenti". (segue) (Was)