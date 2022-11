Myanmar: dipartimento di Stato Usa, golpe ha vanificato anni di progressi democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, il dipartimento riafferma "l'impegno degli Stati Uniti a fianco di quanti promuovono la pace, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e un governo democratico multipartitico e inclusivo". Gli Stati Uniti "continueranno a sostenere il movimento pro-democrazia, inclusi il governo di unità nazionale, il Consiglio consultivo di unità nazionale, i gruppi etnici minoritari, inclusi i rohingya, nei loro sforzi per ripristinare il percorso democratico del Myanmar". Infine, il dipartimento di Stato condanna i preparativi della giunta militare per "elezioni farsa, che nel contesto attuale non potrebbero essere libere né eque", e che secondo gli Usa "non faranno che alimentare ulteriori violenze, prolungare la crisi e ritardare la transizione del Paese verso la democrazia e la stabilità". (Was)