Usa: Blinken incontra ministri Esteri di Armenia e Azerbaigian

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, Ararat Mirzoyan e Jeyhun Bayramov. Lo riferisce il dipartimento di Stato, che in una nota riporta le dichiarazioni del segretario prima dell'incontro. Blinken ha ricordato di aver già condotto con i due omologhi "discussioni produttive" negli ultimi mesi, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel corso dei successivi colloqui tra le rispettive squadre diplomatiche. Gli Stati Uniti - ha detto il segretario - "sostengono con forza la sovranità e l'indipendenza territoriale sia dell'Armenia che dell'Azerbaigian", e ritengono che trent'anni di conflitto sul Nagorno-Karabakh abbiano avuto "un tremendo costo umano e materiale". Blinken ha riconosciuto a entrambi i Paesi "passi coraggiosi (...) per mettersi alle spalle il passato e lavorare verso una pace duratura". (Was)