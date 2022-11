Usa: Wall Street chiude in rialzo alla vigilia delle elezioni di medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario degli Stati Uniti ha chiuso in rialzo ieri, alla vigilia delle elezioni di medio termine in programma nel Paese. Lo segnala il "Wall Street Journal", sottolineando che sull'andamento delle borse hanno influito positivamente gli ultimi resoconti finanziari di grandi aziende come Walt Disney, Occidental Petroleum e Adidas. L'indice industriale Dow Jones ha chiuso in crescita dell'1,3 per cento a 32.827 punti, l'S&P 500 ha guadagnato l'un per cento a 3.806,80, e l'indice tecnologico Nasdaq ha chiuso in rialzo dello 0,9 per cento a 10.564,52 punti. Tra i fattori che hanno influito positivamente sull'andamento del mercato azionario figurano anche le previsioni relative all'andamento dell'inflazione al consumo negli Stati Uniti: il rapporto che verrà pubblicato giovedì dovrebbe riportare un aumento dei prezzi del 7,9 per cento, meno dell'8,2 per cento di settembre. (Was)