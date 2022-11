G20: Indonesia prevede assenza di Putin al vertice di Bali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia, che regge la presidenza di turno del G20, ritiene probabile che il presidente russo Vladimir Putin decida di non partecipare al vertice in programma a Bali il 15 e 16 novembre prossimi. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il presidente indonesiano, Joko Widodo, spiegando di aver maturato una "forte impressione" in tal senso in occasione del suo recente colloquio con l'omologo russo, la scorsa settimana. Come Paese ospite del G20, l'Indonesia ha resistito negli ultimi mesi alle pressioni dei Paesi occidentali e dell'Ucraina, che chiedevano di non invitare la Russia al vertice in programma questo mese. Widodo ha dichiarato in una recente intervista al quotidiano "Financial Times" che la Russia resta benvenuta al summit di Bali, evento che giunge in un contesto di "assai preoccupante" aumento delle tensioni internazionali. (segue) (Fim)