Indonesia-Usa: colloqui su sblocco superpetroliera arenata in acque indonesiane

- Le autorità dell'Indonesia stanno discutendo con il governo degli Stati Uniti una serie di operazioni per rimettere a galla la superpetroliera arenatasi in acque indonesiane alla fine del mese scorso. Lo riferisce il quotidiano "Straits Times". La superpetroliera Young Yong, battente bandiera di Gibuti, si è arenata lo scorso 26 ottobre al largo delle Isole Riau nello Stretto di Singapore, in prossimità di un gasdotto della città-Stato. L'imbarcazione, che trasportava un carico di due milioni di barili di petrolio, è stata sanzionata dal dipartimento del Tesoro Usa, che l'ha collegata a una rete internazionale di contrabbando del petrolio di cui si avvarrebbero tra gli altri Hezbollah e la Forza Quds delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana. (Fim)