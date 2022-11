Iraq: fonti stampa, cittadino statunitense ucciso a colpi d’arma da fuoco a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino statunitense che vive in Iraq da due anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella capitale irachena Baghdad. Lo hanno riferito alcune fonti della sicurezza citate dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro la vittima che si trovava in macchina e stava guidando. "Le indagini iniziali e alcuni testimoni oculari hanno riferito che gli assalitori hanno tentato di rapinare la vittima”, ha riferito un membro delle forze di sicurezza. Secondo quanto riportato sulla sua carta d’identità, la vittima lavorava a Baghdad come insegnante di inglese. (Res)