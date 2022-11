Lombardia: Orlando (Pd), Moratti assessore Giunta destra a cui ci siamo opposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorprende la sorpresa per il rifiuto del Pd a sostenere la candidatura di Letizia Moratti, assessore di una Giunta di destra alla quale ci siamo opposti con nettezza", osserva su Facebook il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. "Il fatto che a qualcuno sia venuto in mente di proporlo deve farci però riflettere su quanto lavoro c’è da fare per restituire al Pd un’identità chiara e riconoscibile", aggiunge l'ex ministro del Lavoro. (Rin)