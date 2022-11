© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha messo in guardia da una “rinascita” delle energie fossili durante il discorso che ha tenuto alla Cop27, in corso a Sharm el Sheikh. “Per la Germania, dico: non sarà così”, ha sottolineato il capo del governo federale. Scholz ha quindi ribadito che il Paese raggiungerà la neutralità per il clima entro il 2045. (Geb)