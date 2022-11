Corea del Nord: Usa valutano schieramento portaerei in caso di test nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta pianificando lo schieramento di una portaerei a propulsione nucleare nel Mar del Giappone come dimostrazione di forza nel caso la Corea del Nord effettui il suo settimo test nucleare, come paventato per mesi da Washington e Seul. Lo riferiscono fonti anonime citate dalla stampa giapponese, secondo cui la decisione verrà assunta in coordinamento con Giappone e Corea del Sud: nel caso lo scenario si concretizzasse - una prospettiva possibile in concomitanza con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti - a bordo della portaerei potrebbero salire contemporaneamente il capo del Comando Usa dell'Indo-Pacifico, ammiraglio John Aquilino, e alti ufficiali delle forze armate sudcoreana e giapponese. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta anche lavorando alla bozza di una risoluzione da presentare al Consiglio di sicurezza Onu per un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio a carico della Corea del Nord, e a una presa di posizione comune del G7 a condanna delle provocazioni di Pyongyang. (segue) (Git)