Imprese: Toshiba, fondo giapponese raccoglie 6,8 miliardi di dollari per l'acquisizione

- Un fondo d'investimento giapponese ha raccolto mille miliardi di yen (circa 6,8 miliardi di dollari) per acquistare il conglomerato industriale Toshiba Corp., e ha informato quest'ultimo che i fondi sono stati offerti da un gruppo di più di 10 aziende giapponesi. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", aggiungendo però che il gruppo di investimento guidato da Japan Industrial Partners (Jip), che ha ottenuto il mese scorso lo status di offerente preferito, ha fallito nel rispondere alla richiesta di Toshiba di presentare una lettera di impegni finanziari dalle maggiori banche giapponesi entro la scadenza di ieri. Non è dunque chiaro, al momento, se il gruppo guidato da Jip sia in grado di assicurarsi i fondi necessari all'acquisizione del conglomerato, stimati in 2.200 miliardi di yen. (segue) (Git)