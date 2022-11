Ucraina: Corea del Nord nega invii di armi alla Russia, punta l'indice contro gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord "non ha mai intrattenuto 'traffici d'armi" con la Russia", né intende farlo in futuro. Lo afferma un comunicato ufficiale del governo nordcoreano rilanciato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", che replica alle accuse mosse nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. Nella nota, Pyongyang definisce i presunti trasferimenti di proiettili d'artiglieria alla Russia, impegnata in un conflitto ad alta intensità in Ucraina, come una "teoria del complotto", e parte di "tentativi ostili tesi ad offuscare l'immagine (della Corea del Nord) sull'arena internazionale". La scorsa settimana il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha accusato la Corea del Nord di rifornire la Russia di un "quantitativo significativo" di munizioni di vario calibro, sfruttando spedizioni fittizie verso Africa e Medio Oriente. (Git)