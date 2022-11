Usa: Trump anticipa "grandissimo annuncio" il 15 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri che darà "un grandissimo annuncio" il prossimo 15 novembre, mentre si intensificano le indiscrezioni in merito alla sua decisione di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. "Darò un grandissimo annuncio martedì 15 novembre da Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida", ha dichiarato Trump al termine di un comizio elettorale a Dayton, nell'Ohio. Secondo "fonti informate" citate dal quotidiano "The Hill", Tump sta discutendo da tempo coi suoi collaboratori le tempistiche più appropriate per l'annuncio della sua terza candidatura: l'ex presidente potrebbe tentare di battere sul tempo il governatore della Florida Ron DeSantis, unica personalità che pare in grado di contendere a Trump la nomina presidenziale sul fronte repubblicano. (Was)