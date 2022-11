America Latina: al via prima ministeriale del Comitato latinoamericano per la sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi a Buenos Aires il primo vertice ministeriale del Comitato latinoamericano per la sicurezza interna (Clasi), meccanismo di coordinamento regionale di politiche in materia di sicurezza a cui aderiscono Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Repubblica Dominicana, Cile, Messico, Paraguay e Uruguay. Il primo vertice Clasi, si legge in una nota dell'organizzazione, si concluderà domani con un intervento del presidente dell'Argentina Alberto Fernandez, ed è dedicato alla "Cooperazione regionale contro il traffico di droga, di persone, di armi e i delitti ambientali". Nella prima giornata si sono tenuti gli interventi del ministro della Sicurezza del Paese ospitante, Anibal Fernandez, e dell'ambasciatore dell'Unione europea a Buenos Aires, Amador Sanchez Rico. "La cooperazione ci permette approfittare al massimo delle risorse di cui disponiamo e prendere decisioni più intelligenti", ha affermato Fernandez, sottolineando che è necessario "un approccio transnazionale alle minacce sempre più complesse e urgenti". (segue) (Abu)