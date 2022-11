Bolivia: maggioranza di governo divisa sulla nomina del nuovo presidente della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo in Bolivia registra una nuova spaccatura a causa della nomina del nuovo presidente della Camera. Due correnti, una facente capo all'attuale presidente Luis Arce e una all'ex presidente Evo Morales, sono divise sul nome di Jerges Mercado. Il deputato della corrente che si autodefinisce come "evista", Hector Arce, considera "illegale" la nomina di Mercado. Secondo il deputato "evista" il presidente Arce e il vicepresidente, David Choquehuanca, sono responsabili di aver "diviso" la maggioranza. "Oggi il gruppo parlamentare del Mas è spaccato e i responsabili, lo diciamo con fermezza assoluta, sono il presidente Luis Arce e il vice presidente Choquehuanca", ha detto il deputato in una conferenza stampa. "Hanno nominato in modo illegale, alla maniera del governo golpista di Anez, il nuovo presidente della Camera", ha aggiunto il deputato. La polemica interna al Mas innescata dalla nomina di Mercado è in realtà solo l'ultima di una serie di attacchi che il settore vicino a Morales rivolge al presidente Arce. Ad ottobre l'ex presidente era tornato ad attaccare il suo "delfino" Arce denunciando una "scarsa considerazione" nei confronti del suo lavoro di mediatore con le parti sociali. "Noi siamo i pompieri e 'Lucho' (Arce) non lo riconosce. Tutte le volte che facciamo sforzi perché non ci siano conflitti i ministri cercano invece lo scontro", ha detto Morales durante una trasmissione radiofonica. Il Paese andino continua ad essere attraversato da diverse proteste sociali, motivo di un confronto sempre più serrato tra le due anime delle forze di sinistra, quella istituzionale legata al presidente e quella "delle origini", legata a Morales. Entrambe sono comunque contrarie alle manovre della "vecchia destra" che ritengono impegnata in "avventure golpiste" da sconfiggere.(Brb)