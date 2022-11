Usa: elezioni medio termine, governo monitorerà processo elettorale in 24 Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia monitorerà il conteggio dei voti in 24 Stati, per garantire il rispetto delle leggi federali durante le elezioni di medio termine di martedì 8 novembre. In una nota, le autorità giudiziarie Usa hanno legato la decisione alle minacce sempre più frequenti ai danni degli elettori e degli scrutinatori. Il monitoraggio sarà condotto dalla divisione per i diritti civili e dall’ufficio del procuratore generale, e interesserà 64 giurisdizioni in 24 Stati. (Was)