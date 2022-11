Usa: Trump Organization, ex presidente ricorre in appello contro limitazioni alle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto ricorso in appello contro la recente decisione del giudice Arthur Engoron, che la scorsa settimana ha imposto una serie di limitazioni alle attività della Trump Organization, nominando un esperto indipendente che dovrà vigilare sul rispetto della disposizione. In particolare, il giudice di Manhattan ha accolto una richiesta avanzata in precedenza dalla procuratrice generale di New York, Letitia James, imponendo una serie di limiti alla possibilità della compagnia di vendere i propri asset o modificare la propria struttura societaria. “L’ingiunzione preliminare annunciata dal giudice è pretestuosa e non applicabile: abbiamo fatto ricorso in appello per bloccare questa decisione”, ha commentato Alina Habba, una degli avvocati di Trump. (Was)