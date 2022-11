Usa: Biden su elezioni medio termine, vinceremo al Senato ma alla Camera sarà difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico “può conquistare la maggioranza al Senato” alle elezioni di medio termine che stanno per prendere il via oggi, martedì 8 novembre, ma “alla Camera dei rappresentanti sarà più difficile”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti al suo seguito dopo essere tornato da un evento elettorale in Maryland. Interpellato su “quella che sarà la situazione a Washington” con un Congresso a maggioranza repubblicana, il presidente Usa ha detto che “sarebbe più complicata”. (Was)