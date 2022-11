Veneto: Belluno, Treviso e Venezia tra le più virtuose d'Italia in classifica 'Ecosistema urbano'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato oggi il ventinovesimo rapporto intitolato "Ecosistema urbano", una classifica nelle quali 105 città del Paese sono state inserite dove la valutazione della loro attenzione ambientale, tenendo conto dei diciotto parametri legati agli obiettivi da raggiungere nel tema della sostenibilità. "Ci sono Belluno, Treviso e Venezia tra le venti città più virtuose d'Italia. Il rapporto Ecosistema urbano 2022 di Legambiente e Ambiente Italia, condotto in collaborazione con 'Il Sole 24 Ore', pone Belluno nel podio, alle spalle di Bolzano e Trento, che scala la classifica di ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno, con Treviso che guadagna la sesta posizione. Con ben due Province venete nella top ten il Veneto dimostra, con percentuali significative di miglioramento rispetto al passato, di aver avviato iniziative di successo in tutte le sei aree tematiche prese in esame, cioè aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia", ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. (Rev)