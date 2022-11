Ucraina: Tajani, aiutare gli ucraini a sedersi a un tavolo per chiudere la stagione di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace va perseguita agendo, l’Ucraina deve essere aiutata a sedersi a un tavolo con la Russia per chiudere la terribile stagione di guerra. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di TG2 Post. Se l’Ucraina viene però sconfitta, ha precisato Tajani, allora non ci può più essere una trattativa ma resta l’invasione della Russia. Sull’invio di armi da parte dell’Italia, ha osservato Tajani, ci sono già le decisioni del Parlamento in merito. “Noi ci muoveremo in sintonia con Ue e Nato”, ha ribadito Tajani aggiungendo che se ci saranno nuove decisioni da prendere per aiutare l’Ucraina “si andrà in Parlamento”.(Res)