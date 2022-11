Spagna: Podemos, Bildu e Erc smentiscono Interno, migranti uccisi a Melilla il 24 giugno scorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcune dichiarazioni ai media, Grande-Marlaska ha indicato se stesso come il "diretto responsabile" dell'ordine impartito alla Guardia civil di "affrontare qualsiasi evento violento alla frontiera" con un dispositivo che il 24 giugno scorso è stato "proporzionale" alla gravità della situazione che, secondo le stime ufficiali, ha portato alla morte di 23 persone. Da parte sua, la portavoce degli Interni del Partito popolare (Pp), Ana Vázquez, ha puntato direttamente il dito contro Grande-Marlaska, chiedendo che fornisca spiegazioni al Congresso. Tuttavia, ha preso le distanze dalla commissione d'inchiesta che Podemos e i partner del governo stanno nuovamente chiedendo. "Abbiamo visto come la Guardia Civil non abbia avuto nulla a che fare, in nessun momento, con le morti avvenute in quel fatidico giorno.L'unica cosa che vogliamo sapere è perché Marlaska ci ha mentito, cosa sta nascondendo al Marocco", ha concluso. (Spm)