Regno Unito: piano fiscale a medio termine, Hunt interverrà su tasse di successione

20 luglio 2021

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, intende estendere il congelamento della "aliquota zero" sino al 2027-28 nel piano fiscale di medio termine che presenterà il 17 novembre. È quanto riferiscono fonti del quotidiano "Financial Times”, secondo cui, estendendo “l’aliquota zero” dal 2025-26 al 2027-28 si potrebbe riuscire a raccogliere almeno mezzo miliardo di sterline. L’operazione rientra nel programma che Hunt sta mettendo in atto per colmare il buco di 54 miliardi di sterline nelle casse pubbliche del Regno Unito. Data l'inflazione elevata, Hunt prevede di mantenere le soglie di esenzione fiscale a lo stesso livello per vari tipi di prelievo, compresi quelli su reddito, pensioni e plusvalenze per espandere il carico fiscale dello Stato di miliardi di sterline. La mossa colpirà gli elettori conservatori tradizionali, ma Hunt e Rishi Sunak, il primo ministro, hanno insistito sul fatto che quelli con "le spalle più larghe" devono pagare di più. (Rel)