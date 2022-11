Cop27: Scholz, più velocità e ambizione nella transizione alle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella transizione alle energie rinnovabili sono necessarie “più velocità, non meno, più ambizione”. È questo “l'imperativo del nostro tempo”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'intervento che ha tenuto alla Cop27, in corso a Sharm el Sheik. Il capo del governo federale ha aggiunto che “al nostro deciso impegno per la protezione del clima farà seguito un'azione più risoluta”. (Geb)