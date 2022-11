Ucraina-Israele: Zelensky si congratula con Netanyahu per vittoria alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con il leader del Likud ed ex premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per la vittoria alle elezioni legislative dello scorso primo novembre dove la coalizione dei partiti di destra ha ottenuto 64 seggi su 120. “Ho avuto una telefonata con Netanyahu. Mi sono congratulato con lui per aver vinto le elezioni e gli ho augurato una formazione di successo del nuovo governo. Ho espresso la speranza che il livello di interazione Ucraina-Israele corrisponda alle sfide alla sicurezza che devono affrontare i nostri Paesi”, ha scritto Zelensky su Twitter.(Kiu)