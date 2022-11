Usa: Biden fiducioso su elezioni, ultima notte per portare i cittadini al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto nuovamente ottimista in merito alle elezioni di medio termine, in programma per domani. Parlando ad un evento organizzato dal Comitato nazionale dei democratici, il presidente Usa ha affermato che “abbiamo a disposizione solo un’altra notte per fare tutto ciò che possiamo per vincere: vi chiedo di non mollare fino a che non sarà stato conteggiato l’ultimo voto”. Quella di domani, ha continuato, sarà “una scelta, non un referendum: pensate solo a quello che riusciremmo a fare mantenendo il controllo del Congresso”. (Was)