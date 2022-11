Auto: Kallenius (Mercedes-Benz), allontanarsi da Cina sarebbe sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un allontanamento dalla Cina, “perché potrebbe succedere qualcosa, sarebbe la direzione sbagliata”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz, Ola Kallenius. In questo modo, l'Ad ha difeso il cancelliere Olaf Scholz e il suo incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, tenuto il 4 novembre a Pechino. Per Kallenius, data l'importanza della Cina come seconda economia del mondo dopo gli Stati Uniti, è “assolutamente inimmaginabile” cancellare il Paese. L'amministratore delegato di Mercedes-Benz si è poi detto profondamente convinto dei vantaggi della globalizzazione. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, in Cina Mercedes-Benz svolge un terzo della propria attività. Secondo Kallenius, in linea di principio, “ciò che conta sono condizioni di concorrenza eque e uguali”, mentre “il protezionismo è dannoso”. Allo stesso tempo, l'Ad di Mercedes-Benz ha evidenziato che questa politica economica è attualmente messa in atto dagli Stati Uniti, sotto forma di sussidi per la propria produzione. La legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione ha, infatti, danneggiato l'industria automobilistica europea. Al riguardo, Kallenius ha avvertito che “corriamo il rischio di entrare in una sorta di corsa ai sussidi” e l'Ue “forse non ha scelta” di partecipare a questa competizione se non vuole “rimanere indietro”. (Geb)